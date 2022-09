Scorn: Der Horror beginnt schon eine Woche früher als eigentlich geplant

Scorn verfrüht sich! Das Horror-Adventure erscheint jetzt eine Woche früher als geplant, nämlich schon am 14. Oktober 2022. Vielleicht gar nicht so schlecht, denn so geht man natürlich dem Horror-Overkill zu den Halloween-Tagen ein wenig aus dem Weg.

Eine Handelsversion gibt es nicht, dafür bezahlen Xbox-BesitzerInnen nicht mehr als ihre Game-Pass-Abogebühren. Denn Scorn steht zum Launch im Xbox Game Pass zur Verfügung. Darüber hinaus erscheint es auch für PCs.

Die Entwickler versprechen ein „emotional aufrührendes und atmosphärisch unglaublich dichtes“ First-Person-Horror-Adventure. Scorn lockt SpielerInnen in eine klaustrophobisch anmutende Unterwelt, die von mutierten organischen Formen und unbekannten Flüssigkeiten dominiert ist.

SpielerInnen werden in dieser Welt völlig allein sein und auf ihre Sinne und Instinkte hören müssen, um sich einen Weg zu bahnen. Die „Umgebung selbst“ sei ein Charakter, heißt es von den Entwicklern. Und wird ihres tun, um SpielerInnen zu verunsichern. Jeder Ort erzählt dabei seine eigenen Geschichten und hält eigene Rätsel parat.

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Scorn, Kepler Interactive, Ebb Software