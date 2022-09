Armed Fantasia und Penny Blood: Exklusive Belohnungen sollen euch noch zu Kickstarter locken

Die Kickstarter-Kampagnen zu Armed Fantasia und Penny Blood sind auf der Zielgeraden. Schon vor Kampagnenstart schien das Ziel nie in Gefahr. 720.000 Euro für spirituelle Nachfolger zu Wild Arms und Shadow Hearts von den ehemaligen Schöpfern? Der feuchte Traum alternder JRPG-Fans.

Etliche Stretch-Goals sind folgerichtig erreicht, die Doppel-Kampagne steht aktuell bei 2,03 Millionen Euro. Wo geht die Reise noch hin? Das zeigen die letzten zwei Tage. Natürlich hat man sich für die letzten 48 Stunden noch einige Dinge überlegt und Ankündigungen gemacht.

Die letzten Wochen brachten unter anderem die von Fans fest eingeplante Veröffentlichung für Konsolen, einen New-Game-Plus-Modus, die berühmten Komponisten Nobuo Uematsu (Final Fantasy) und Kenji Ito (SaGa) sowie Karten-Minispiele.

Zunächst gibt es neue „Work in progress“-Videos zu Penny Blood, die ihr euch unten ansehen könnt. Darüber hinaus kündigte man die „Composer’s Dream“-CD an. Sie wird auf 500 Exemplare limitiert sein und ist nur für UnterstützerInnen der Kampagne erhältlich.

Am 30. September wird man die letzten Stunden der Kampagne in einem Livestream begleiten. Der Stream beginnt um 15 Uhr deutscher Zeit und wird sicherlich neue Einblicke bieten, vor allem aber Interviews und Hintergrunddetails.

Ein exklusives Konzert

Außerdem kündigte man das „Golden Ticket“-Konzert an. Ein Konzert als Dankeschön an alle UnterstützerInnen und damit folgerichtig auch nur für Backer zugänglich. Es findet am 1. Oktober 2022 um 19 Uhr japanischer Zeit statt. Yoshitaka Hirota, Akari Kaita und ein Auftritt von Shojo Meguro (Persona) sind versprochen. Einzelheiten, wie das Konzert gesehen werden kann, folgen später.

Da hat man sich also noch allerhand einfallen lassen, um euch in den letzten Stunden von einer Finanzierung zu überzeugen. Unabhängig natürlich davon, dass ihr für verschiedene Investitionen das Spiel und schon zahlreiche Boni erhalten könnt. Seid ihr dabei?

Die neuen Videos:

Bildmaterial: Penny Blood, Yukikaze