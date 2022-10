The Callisto Protocol bietet Einblicke in das Black Iron Prison auf dem Jupitermond

Seit einigen Tagen wissen wir, dass sich deutsche Fans auf eine komplett ungeschnittene Version von The Callisto Protocol freuen dürfen. Ein neuer Trailer soll die Vorfreude heute weiter steigern.

Der heute veröffentlichte Trailer gibt einen kleinen Einblick in den Hauptschauplatz von The Callisto Protocol: Das Black Iron Prison, ein Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupitermond Callisto, in dem etwas furchtbar schiefgelaufen ist.

The Callisto Protocol wird am 2. Dezember weltweit erscheinen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Callisto Protocol, Krafton, Striking Distance Studios