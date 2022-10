Sonntagsfrage: Welches Tales-of-Spiel ist eurer Favorit?

Vor wenigen Wochen kündigte Bandai Namco die Remastered-Version von Tales of Symphonia an. Der JRPG-Klassiker, der bei Fans sehr beliebt ist, soll in einer verbesserten Version für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One im kommenden Jahr erscheinen. Ursprünglich erschien das Spiel im Jahr 2003/2004 für Nintendo GameCube und erhielt sogar eine PS2-Version in Japan.

Somit hat dieser Teil der Reihe bereits einige Jahre auf den Buckel und kann sicherlich nochmal einige Fans auf den neueren Konsolen dazugewinnen. Doch was ist eigentlich mit den anderen Teilen, die in den letzten knapp 30 Jahren erschienen sind? Seit dem Start der Reihe im Jahre 1995 mit Tales of Phantasia folgten darauf viele Spiele und zuletzt Tales of Arise. Ein Grund sich diese einmal genauer anzuschauen und euch zu fragen, welcher Teil euer Favorit ist.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

