The King of Fighters XV: Team Samurai erscheint am 4. Oktober

SNK veröffentlicht am 4. Oktober das nächste Dreierpack aus dem Season-Pass zu The King of Fighters XV. Im „Team Samurai“ sind Haohmaru, Nakoruru und Darli Dagger mit dabei. Ein neuer Trailer stellt euch das Trio ausführlich vor.

Seit März erhältlich ist außerdem bereits das „Team Garou“ mit Rock Howard, Gato und B. Jenet, im Mai folgte das „Team South Town“ mit Geese Howard, Billy Kane und Ryuji Yamazaki. Zusammen bilden diese sechs Recken den „Team Pass 1“, welcher in der digitalen Deluxe Edition inklusive ist.

Bald ist nun auch der „Team Pass 2“ komplett. Im August erhielten wir das „Team Awakened Orochi“ mit Orochi Yashiro, Orochi Shermie und Orochi Chris. „Team Samurai“ ist nun der zweite Teil davon.

Das ist der weitere DLC-Fahrplan

Ab 2023 startet Season 2, unter anderem mit Shingo Yabuki und Kim Kaphwan. Zusätzlich plant SNK, im nächsten Jahr Cross-Play über alle Plattformen hinweg einzuführen.

The King of Fighters XV ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) erhältlich.

Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, PLAION