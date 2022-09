Deathverse: Let It Die ist für PlayStation erhältlich und startet in Saison 1

Durch Publisher GungHo Online Entertainment und Entwickler Supertrick Games ist das Free-to-play-Multiplayer-Survival-Action-Spiel Deathverse: Let It Die nun für PlayStation erhältlich. Bei Steam ist es am 5. Oktober so weit. Bei Supertrick Games arbeiten ehemalige Mitglieder von Grasshopper Manufacture, welche einst Let It Die entwickelt haben.

Das Spiel ist in Saisons organisiert, inklusive kostenpflichtiger Pässe, Ranglisten und Belohnungen. Ein Trailer stellt nun Saison 1 vor. Während die 16 SpielerInnen gegeneinander kämpfen, greifen auch drei Jäger ein. Da bleibt nur noch die Flucht oder der Tod.

Saison 2 soll im Winter oder Frühling starten und eine neue Waffe bieten. Zudem kommen dann Cups und ein Meister-Turnier hinzu, um den besten Spieler zu krönen. Saison 3 bietet erneut eine neue Waffe und orientiert sich vom Thema her an Let It Die. Zudem warten dann ein neuer Jäger und ein Duo-Modus. Weitere geplante Features sind Cross-Play, HDR-Unterstützung, Replay-Funktionen und mehr.

Deathverse spielt hunderte Jahre nach den Ereignissen von Let It Die und bringt SpielerInnen in die Welt der Hit-Reality-Show Death Jamboree. Die Bühne ist eine unbewohnte Insel, die mit SPLithium bedeckt ist. Eine unverzichtbare Energiequelle in der Ära von Deathverse.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Deathverse: Let It Die, GungHo Online Entertainment, Supertrick Games