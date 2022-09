The Legend of Heroes: Trails from Zero ist endlich in Europa erhältlich

Endlich geht es auch in Europa auf nach Crossbell! NIS America hat zum heute erscheinenden The Legend of Heroes: Trails from Zero noch den Launchtrailer veröffentlicht. Dieser führt in die Geschichte rund um Lloyd Bannings und Crossbell ein. Die Erstveröffentlichung in Japan für PSP ist auf den Tag genau zwölf Jahre her.

Die Veröffentlichung erfolgt für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs. Im NISA Europe Online Store könnt ihr für PlayStation 4 die Limited Edition noch bestellen, der Vorrat ist aber nur noch klein. Zusätzlich gibt es die „normale“ physische Veröffentlichung, die Deluxe Edition*. Es gibt englische Texte und japanische Sprachausgabe.

Lloyd Bannings, der neue Detective im Crossbell Police Department, wird der Special Support Section zugeteilt und hier müssen er und seine neuen Teamkollegen sich beweisen, um die Ungerechtigkeit einer von Korruption beherrschten Stadt zu bekämpfen!

Im nächsten Jahr folgt die direkte Fortsetzung, The Legend of Heroes: Trails to Azure. Die beiden Titel der Crossbell-Duologie, Trails from Zero und Trails to Azure, werden in Zusammenarbeit mit der Geofront-Gruppe lokalisiert. Geofront ist eine Gruppe freiwilliger ÜbersetzungskünstlerInnen.

Der Launchtrailer zu The Legend of Heroes: Trails from Zero

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails from Zero, NIS America, Falcom