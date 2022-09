Pokémon Karmesin und Purpur: Neue Details zu Schligda, dem aktuellen Fan-Liebling

Gestern sorgte The Pokémon Company mit dem Teaser zu einem neuen Pokémon für Pokémon Karmesin und Purpur für einige Lacher. Was erst wie ein Paldea-Digda aussah, sollte wirklich ein neues Pokémon sein. Die sozialen Medien waren schnell voller (liebevollen) Spott.

Heute stellt The Pokémon Company Wiglett konkreter vor. Hierzulande heißt das seltsame Pokémon Schligda. Eine Mischung aus Schlange und Digda? Irgendwie schon. „Es heißt, dass Schligdas Ähnlichkeit zu Digda durch seine Anpassung an die Umwelt rein zufällig entstanden sei“, schreibt The Pokémon Company.

Schligda ist ein Meeraal-Pokémon und konsequenterweise vom Typ Wasser. 1,2 Meter wird es groß – wenn es voll ausfährt. 1,8 kg ist es schwer und es beherrscht die Fähigkeit Viskosität/Hasenfuß.

„Es erinnert an Digda, ist jedoch eine völlig andere Pokémon-Art“, so The Pokémon Company weiter. „Schligda lässt einen Teil seines Körpers aus dem Sand herausragen, um im Meer Nahrung zu finden. Bislang ist noch ungeklärt, wie der Rest seines im Sand versteckten Körpers aussieht oder wie groß dieser ist.“

Genau dazu gibt es in den sozialen Medien schon lustige Spekulationen und die heutigen Informationen werden sicher dazu beitragen, dass sich Fans weitere Geschichten einfallen lassen.

„Mit seinem hervorragenden Geruchssinn kann Schligda Gerüche auf 20 m Entfernung wahrnehmen.​ Es ist scheu und achtet stets aufmerksam auf seine Umgebung. Nimmt Schligda den Geruch anderer Pokémon wahr, vergräbt es sich im Sand, um sich zu verstecken.​“

Schligda, ein neuer Fan-Liebling?

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November 2022 weltweit für Nintendo Switch.

Der Schligda-Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak