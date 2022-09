Sword Art Online: Alicization Lycoris könnt ihr nun auch auf Switch spielen

Bandai Namco hat heute Sword Art Online: Alicization Lycoris auch noch für Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel ist bislang für PlayStation 4, Xbox One und bei PC-Steam verfügbar. Für Nintendo Switch gibt es eine Handelsversion*.

Die Spielerinnen und Spieler werden erneut Kirito in die Abenteuer der Serienvorlage begleiten und dabei an der Seite von Eugeo, Alice, Administrator und vielen weiteren beliebten Charakteren intensive Kämpfe und actiongeladene Szenen erleben. Unter der Aufsicht des Autors Reki Kawahara wurde dem Manga-Kanon eine eigene Storyline hinzugefügt. Fans treffen darin auf Medina, die Erbin der in Ungnade gefallenen Familie Orthinanos, und müssen ihren Namen reinwaschen, indem sie Integrity Knights werden.