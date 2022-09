Celestial: Ed Sheeran besingt seine Pokémon-Leidenschaft in seinem neuen Song

Ed Sheeran ist bekennender Pokémon-Fan und das führte schon im letzten Jahr zu einer Zusammenarbeit zwischen ihm und The Pokémon Company. Heute krönt das ungleiche Team seine Kooperation.

Ed Sheeran veröffentlicht heute seinen neuen Song „Celestial“, der sich ganz dem Thema Nostalgie und dem Erwachsenwerden widmet. Klar, da spielt bei einem Pokémon-Fan vor allem Pokémon eine große Rolle.

Das Musikvideo begleitet Ed Sheeran durch seinen Tag und an seiner Seite sind quasi ständig die putzigen Taschenmonster. The Pokémon Company rückt im Rahmen der Kooperation vor allem Pokémon GO ins Rampenlicht.

Bereits eine Milliarde TrainerInnen haben das Spiel seit dem Start 2016 heruntergeladen. Für nicht wenige hat sicherlich hierbei auch der Nostalgie-Faktor eine Rolle gespielt. Und es braucht nicht unbedingt einen Game Boy Color, wie jenen von Ed Sheeran, den er seit Kindestagen besitzt und noch immer auf Langstreckenflügen benutzt, um sich in die Welt der Pokémon hineinzuversetzen – es bedarf nur eines Smartphones, das fast jeder von uns bereits im Alltag nutzt.

The Pokémon Company verweist (richtigerweise) darauf, dass seit dem Launch etliche Features hinzugekommen sind. Tatsächlich ist Pokémon GO nicht mehr das Spiel, das es zum Launch war. Tauschen, Geschenke, Raids, Quests und Herausforderungen, Schillernde und verkleidete Pokémon – all das gab es damals gar nicht. Schwer vorstellbar, aber wirklich wahr.

Das Video zu „Celestial“:

