Jitsu Squad: Der kunterbunte 2D-Brawler erscheint bald auch für Konsolen

2021 wurde Jitsu Squad bei Kickstarter mit deutlich über 100.000 Euro finanziert. Für PC-Steam ist es bereits erhältlich. Im Winter steht es nun vor seiner Veröffentlichung für PlayStation und Nintendo Switch. Auch eine Handelsversion wird es dabei geben*, denn mit ININ Games hat Entwickler Tanuki Creative Studio einen erfahrenen Partner an seiner Seite.

Jitsu Squad möchte ein rasanter Brawler in bunter Cartoon-Optik sein, in dem SpielerInnen chaotische Schlachten erleben. Es soll die Zugänglichkeit von Streets of Rage mit der Geschwindigkeit und Intensität von Guilty Gear und Super Smash Bros. verbinden.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sollen und dürften wohl auch die Assist-Charaktere sorgen. Sie erscheinen jeweils kurze Zeit im Kampf und helfen euch. Maximilian Dood, Look Mom und nicht zuletzt Yooka-Laylee sind als Assist-Charaktere bereits angekündigt.

Eine spielbare Demo ist für PC bereits verfügbar. Im Winter erscheint Jitsu Squad zunächst für PS4, PS5 und Nintendo Switch – auch im Handel. Eine digitale Xbox-Version soll später folgen.

Ein Trailer zu Jitsu Squad

Bildmaterial: Jitsu Squad, Tanuki Creative Studio