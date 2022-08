Das war… Kalenderwoche 33/2022

Nächste Woche findet die Gamescom 2022 statt, also war in den letzten Tagen nicht so viel los. Zu reden gab immerhin ein Interview mit Naoki Yoshida, daneben gab es einige Neuankündigungen sowie Veröffentlichungen. Nach allen weiteren Videos der Woche haben wir schließlich noch zwei neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In einem Interview hat sich Naoki Yoshida zu Final Fantasy geäußert. Dabei sprach er die aktuellen Probleme der Reihe an. Es ging jedoch auch um die Zukunft von Online-Spielen generell.

Im November soll mit Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura (Switch) eine Umsetzung von Shepherd’s Crossing erscheinen, auch englische Texte will man nachliefern. Ebenfalls neu enthüllt wurde mit The Darkest Files (PS4, Switch, Xbox One, PC) ein Ermittlerspiel, in welchem ihr Nazi-Verbrechen klärt. Mit mehreren Projekten hat Sunsoft seine Rückkehr erklärt. Darunter befinden sich Ufouria: The Saga, Ikki Unite und Gimmick! Special Edition. PQube ließ derweil verlauten, dass der Dungeon-Crawler Labyrinth of Zangetsu (PS4, Switch, PC) im Westen erscheint. Das Horror-RPG Little Goody Two Shoes (PC) hat mit Square Enix Collective einen Publisher gefunden. Einige Spiele wurden in den letzten Tagen auch veröffentlicht. So gibt es die Launchtrailer zu Thymesia (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link), Lair Land Story (Switch, PC) (Link) und Super Bullet Break (PS4, Switch, PC) (Link).

Kurz vor der Veröffentlichung von Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) vorsorgte uns Atlus mit dem Eröffnungsfilm sowie einem Video zum Kampfsystem. Aus Japan erreichte uns von Falcom ein Trailer zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- (PS4, PS5). Zwei neue Charakter-Videos zu Star Ocean: The Divine Force (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es ebenso zu verzeichnen wie eine Erklärung der Welt von The DioField Chronicle (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). In die Gameplay-Systeme blickte man hingegen bei JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Ebenfalls erfuhren wir, in welchen Modi man in Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Switch) trommeln kann. Noch im September erscheint Kena: Bridge of Spirits (PS4, PS5, PC) bei Steam. Auch über ein Update können sich Spieler dann freuen.

Schon ab nächster Woche ist Death Stranding (PS4, PS5, PC) Teil des Game Pass für PCs. Auch Planet of Lana (Xbox One, Xbox Series, PC) hat den Xbox-Game-Pass-Deal gesichert. Die Fortsetzung A Plague Tale: Requiem (PS5, Xbox Series, PC) erhält eine Gamescom-Demo, den Übersichtstrailer gibts jedoch schon jetzt. Zum psychedelischen Horrorspiel The Chant (PS5, Xbox Series, PC) kennen wir inzwischen den Veröffentlichungstermin. Aus Gotham Knights (PS5, Xbox Series, PC) machte uns Red Hood die Aufwartung. Mit insgesamt 61 Spielen erscheint das Sega Mega Drive Mini 2 auch in Europa. Davon sahen wir elf nochmals in einem eigenen Video.

Optisch beeindruckend hat sich Black Myth: WuKong (PC) zurückgemeldet. Am 1. September verlässt Ooblets (Switch, Xbox One, PC) den Early Access, während uns Lego Bricktales (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) das Spielprinzip etwas näher erklärte. Auf Nintendo Switch schafft es im September die Life is Strange: Arcadia Bay Collection. Falls ihr Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket abonniert habt, könnt ihr inzwischen auch Wave Race 64 spielen. Dazu gibt es einen Trailer sowie natürlich auch ein Vergleichsvideo. Ebenfalls Verstärkung gab es für Melty Blood: Type Lumina (PS4, Switch, Xbox One, PC). Hier greifen nun Neco-Arc und Mash Kyrielight an.

In Krypto-Schieflage geraten ist das Projekt Untamed Isles. Der Anime Legend of Mana: The Teardrop Crystal hat inzwischen seinen Ausstrahlungsstart erhalten. Nach langer Ruhe hat sich auch die Hollywood-Verfilmung von Root Letter wieder gemeldet. Fans von Honkai Impact 3rd (PC, Mobil) dürfen sich schon bald auf ein Konzert freuen. Am Dienstag geht es mit der Gamescom 2022 so richtig los. Dann lanciert die Opening Night Live mit Geoff Keighley die Messe-Woche so richtig. Ein schönes Line-up bringt beispielsweise THQ Nordic mit nach Köln.

Nun kommen wir noch zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Bei Digimon Survive (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) handelt es sich vor allem um eine Visual Novel. Die SRPG-Einlagen sorgen dabei für spielerische Abwechslung. Am Schluss bleibt ein gelungenes Spiel. Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) richtet sich vor allem an Fans von Shin Megami Tensei sowie Old-School-JRPGs. Es warten Dungeon-Crawling, eine mittelmäßig gut erzählte Geschichte sowie interessante Charaktere.