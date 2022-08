Sonntagsfrage: Welche Retro-Konsole bräuchte ein Comeback?

Manche Aspekte in der Gesellschaft kommen nach einigen Jahren wieder. So kommen bestimmte Kleidungsstile aus den 80er-jahren wieder in Mode. Bei Musik ist dies ähnlich. Mit neuen Remixen werden alte Songs neu aufgelegt und gelangen in die Charts. In der Videospielbranche geht das mit einigen Marken ebenfalls. Doch was ist eigentlich mit den Konsolen? Bräuchten einige Konsolen ein Comeback auf dem Markt?

Wie wäre es zum Beispiel mit einem komplett überholten Super Nintendo Entertainment System. Stellt euch vor, die Hardware könne alte Spiele unbeschadet abspielen und wäre mit neuer Technik ausgestattet, um zum Beispiel sich mit dem Internet zu verbinden. So könnte man Daten teilen oder weitere Retro-Spiele herunterladen.

Bei den Konsolen meine nicht die Mini-Konsolen, die Nintendo, SEGA und Sony bereits veröffentlicht haben, sondern eine vollwertige Konsole von damals. Ob sich das für die Unternehmen wirtschaftlich lohnt, sei in dieser Sonntagsfrage mal dahingestellt. Hier ist eher der Wunschgedanke von euch gefragt!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

