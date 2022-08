Na geht doch: Auch Europa wird mit dem Sega Mega Drive Mini 2 beglückt

Sega hat einen weiteren Trailer zum Sega Mega Drive Mini 2 veröffentlicht und weitere Spiele konkret benannt, die vorinstalliert sein werden. Genau genommen stellt der Trailer alle 61 Spiele kurz vor.

Wer das Video zu Ende schaut, ist schlauer, aber nicht unbedingt glücklicher. Am Ende wird der Veröffentlichungstermin vom 27. Oktober genannt, der bislang für Japan und Amerika galt. Doch die Videobeschreibung ist Grund zur Freude.

European pre-orders will open for the Mega Drive Mini 2 in September.

So heißt es dort. Das Mini-Gerät wird also auch in Europa erscheinen. Das hatte uns Sega bis heute erfolgreich verschwiegen. 120 mm ist das Minigerät breit, etwa 32 mm hoch. Die Auflösung wird mit 480p bis 720p ausgegeben.

Der neue Trailer:

