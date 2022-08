Life is Strange: Arcadia Bay Collection erscheint im September für Nintendo Switch

Square Enix hat bekannt gegeben, dass die Life is Strange: Arcadia Bay Collection am 27. September 2022 hierzulande für Nintendo Switch erscheint. Die Sammlung enthält Life is Strange Remastered und Life is Strange: Before the Storm Remastered in überarbeiteter Grafik und verbesserten Animationen, angepasst speziell für Nintendo Switch.

Die Remastered Collection war bereits im Februar für PlayStation, Xbox und PCs erschienen. Die Switch-Sammlung sollte nachgereicht werden. Das Warten lohnt sich, denn es gibt eine Handelsversion. Der liegt allerdings nur Life is Strange auf der Cartridge bei, Before the Storm hingegen als Downloadcode.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Life is Strange Remastered Collection, Square Enix, Deck Nine Games, Dontnod Entertainment