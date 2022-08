Opening Night Live: „Hype-Promo“ von Keighley und das Spiele-Programm veröffentlicht

In der kommenden Woche findet die Gamescom 2022 wieder statt und mit ihr auch die Opening Night Live. Branche und Fans sind sich noch nicht sicher, was sie mit der Gamescom erwartet.

Auch die Vorfreude auf die Opening Night Live hält sich gefühlt in Grenzen – oder wie seht ihr das? Geoff Keighley, der die Show auch diesmal moderiert und produziert, freut sich jedenfalls darauf. Na klar.

Eine von ihm gebastelte „Hype-Promo“ soll dafür sorgen, dass auch ihr euch den 23. August um 20 Uhr ganz fest im Terminkalender markiert. Dann beginnt die Show – werdet ihr sie live verfolgen?

Keighley hat auf seinem Twitter-Account in den letzten Tagen schon ein bisschen angedeutet, was euch erwartet. Eine Demo zu The Callisto Protocol wird es geben, ebenso wird Lies of P mal wieder zu sehen sein. Adventure-Fans freuen sich auf Return to Monkey Island. Außerdem zu sehen, aber die Liste ist natürlich nicht abschließend:

Sonic Frontiers

Hogwarts Legacy

The Outlast Trials

Gotham Knights

Unknown Worlds New IP

Honkai Star Rail

Goat Simulator 3

High on Life

The Expanse: Telltale Series

Die „Hype-Promo“ von Keighley:

