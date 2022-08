The Darkest Files: Entwickler von Through the Darkest of Times kündigt spirituellen Nachfolger an

Paintbucket Games hat heute The Darkest Files angekündigt. Das Berliner Entwicklerstudio war bislang vor allem bekannt für das Nazi-Widerstandsspiel Through the Darkest of Times. The Darkest Files spielt in der Nachkriegszeit. SpielerInnen klären in einem historischen Ermittlerspiel die Verbrechen aus der Nazizeit auf.

In The Darkest Files übernehmen die SpielerInnen die Rolle der junge Staatsanwältin Esther Katz im Deutschland der Fünfziger Jahre. Sie ist Teil des Teams um den berühmten hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Als Protagonistin untersuchen die SpielerInnen Verbrechen, die von ehemaligen NS-Beamtinnen und Beamten begangen wurden, sammeln Beweise, befragen Zeuginnen und Zeugen und bringen die TäterInnen schließlich vor Gericht. Dabei begeben sie sich auf eine packende, emotionale Reise durch die Chronologie der Verbrechen und die dunklen Zeiten der Naziherrschaft.

Das Spiel befindet sich derzeit in Entwicklung und soll 2023 für PC, Mac, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen. Eine erste Demoversion wird auf der diesjährigen Gamescom in der Indie Arena spielbar sein.

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Darkest Files, Paintbucket Games