Ooblets erscheint im September und für Switch gibt es einen Leckerbissen

Das Simulationsspiel Ooblets verlässt seine Position als Early-Access-Titel und wird am 1. September für Nintendo Switch, Xbox One und für PCs über den Epic Games Store erscheinen. Über den Nintendo eShop kann der Titel ab sofort vorbestellt werden, wobei derzeit ein Rabatt in der Höhe von 33 Prozent gewährleistet wird. Auch eine Handelsversion gibt es, dazu unten mehr.

Der Entwickler Glumberland bestätigt, dass Ooblets seit seiner Early-Access-Veröffentlichung im Sommer 2020 immens gewachsen ist. Mit der Veröffentlichung der Version 1.0 freut sich das Entwicklerteam, den Spielern nun den vollen Spielgenuss der Simulation bieten zu können.

Neben den bekannten Inhalten der Early-Access-Version enthält die Version 1.0 mehrere neue Plätze, die man besuchen kann. Dazu soll es neue Quests, Ooblets und Kleidung geben. Zudem wird man jetzt die Haupthandlung abschließen können.

Einen großen Leckerbissen wird es für Nintendo-Switch-Besitzer geben. Gemeinsam mit Fangamer wird Glumberland eine physische Edition veröffentlichen, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Neben dem Spiel enthält diese Version einen ausklappbaren Stadtplan von Badgetown, Postkarten und einen Stickerbogen.

Auch Amazon nimmt bereits Vorbestellungen für eine Handelsversion zu Ooblets für Nintendo Switch* entgegen. Den Vertrieb übernimmt auch hier Fangamer. Gut möglich, dass ihr im breiten Handel auf die Boni verzichten müsst. Die Produktseite macht dazu noch keine Angaben.

Der Veröffentlichungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Ooblets, Glumberland