JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R erklärt die Systeme des Fighting-Games

Bandai Namco veröffentlicht schon bald das Fighting-Game JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R. In einem ausführlichen Video erklärt man nun allen Interessierten die Gameplay-Systeme. Neben dem Style aus der Vorlage sind auch spezifische Elemente wie Hamon, Mode, Stand und Pferde mit dabei.

Im Duell könnt ihr zudem Unterstützungs-Charaktere rufen, elegant Blocken und dank „Einfacher Schlag“ werden Kombos auch für Anfänger möglich. Auch auf die Spielmodi geht man im Video ein. Es warten All-Star-Kämpfe, Einzelkämpfe, 3-gegen-3-Teamkämpfe sowie der Versus-Modus mit Turnieren für bis zu acht Spieler. Der Arcade-Modus bietet zusätzliche Herausforderungen und im Trainings-Modus könnt ihr üben, um dann online bestehen zu können.

Remaster mit 50 Charakteren

Der Name verrät es, natürlich handelt es sich um ein Remaster. All Star Battle wurde erstmals 2013 veröffentlicht. Das Remaster soll den 35. Geburtstag der Originalgeschichte gebührend feiern.

Mit 50 spielbaren Charakteren soll für jeden Fan etwas dabei sein. Dem Kampfsystem soll mit Anpassungen der Kampfgeschwindigkeit sowie der Ergänzung von „Hit Stops“ (Trefferpausen) und „Jump Dashes“ (Schnellsprüngen) neues Leben eingehaucht werden. Außerdem wird es neue Audioaufnahmen mit den Stimmen aus Teil 6 des Animes geben.

Hierzulande erscheint JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch am 2. September. Die Steam-Version erscheint am 1. September, zeitgleich mit der Japan-Veröffentlichung.

Neben der physischen und digitalen Standard-Edition gibt es auch eine Digital Deluxe Edition und eine physische Collector’s Edition. In der Digital Deluxe Edition gibt es den Season-Pass mit vier Charakteren, zwei Kostümen und einem Farb-Set.

Erklärung der Gameplay-Systeme

Bildmaterial: JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, Bandai Namco, CyberConnect2