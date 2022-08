Kena: Bridge of Spirits erscheint im September für Steam

Entwickler und Publisher Ember Lab hat den Veröffentlichungstermin zu Kena: Bridge of Spirits für PC-Steam bestätigt. Am 27. September, also etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung für PlayStation und im Epic Games Store, wird der Indie-Hit bei Steam erscheinen.

Gefeiert wird das auch mit einem Anniversary Update, das einen New-Game-Plus-Modus, einen verbesserten Photo-Mode, neue Outfits und mehr bringt. Die Inhalte des Anniversary Updates sind auch der bereits eingerichteten Steam-Seite konkretisiert.

Dort geht leider noch nicht hervor, ob Kena: Bridge of Spirits vom Start weg Steam-Deck-verfiziert sein wird. Zuletzt machte Kena zum Jahreswechsel von sich reden. Damals erschien nachträglich eine Handelsversion für PlayStation 5 und das Spiel positionierte sich auch in den deutschen Handelsverkaufscharts.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Kena: Bridge of Spirits, Ember Lab