Die Hollywood-Verfilmung von Root Letter wird tatsächlich noch in die Kinos kommen

Der schon 2018 erstmals angekündigte Hollywood-Streifen zu Root Letter wird tatsächlich noch Realität. Die Live-Action-Adaption soll am 1. September 2022 in den amerikanischen Kinos anlaufen. Nun veröffentlichte man einen neuen Trailer zum Film.

Die Hollywood-Verfilmung ändert Charaktere und Schauplätze, soll aber eine ähnliche Handlung bieten, wie Siliconera berichtet. Danny Ramirez spielt die Rolle von Carlos, einem Teenager, der Briefe mit seiner entfernten Brieffreundin Sarah (gespielt von Keana Marie) austauscht.

In ihrem vorerst letzten Brief behauptet Sarah, jemanden getötet zu haben. Sie verschwindet und Carlos reist in ihre Heimatstadt, um mehr herauszufinden und Freunde zu befragen.

Anders als 2018 angekündigt arbeitet nicht mehr Akatsuki Entertainment USA mit Kadokawa Games an der Verfilmung, sondern Ammo Entertainment. Die Visual Novel Root Letter ist seit 2016 erhältlich und erschien auch hierzulande. Ob die Verfilmung auch in europäischen Kinos läuft, ist noch nicht bekannt.

Der neue Trailer:

