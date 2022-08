The DioField Chronicle: Ein neuer Trailer präsentiert die Spielwelt

Gemeinsam haben Lancarse und Square Enix einen weiteren Trailer zu The DioField Chronicle veröffentlicht. Im neuen Video wird zuerst kurz der Aufbau der Spielwelt gezeigt, danach beginnen mehrere Schlachtgetümmel. Neben der antiken Zauberei nutzen die Bewohner dieser Welt moderne Magie, um eine andere Nation anzugreifen. Zum Schluss werden einige Hauptcharaktere kurz vorgestellt, wie die Anführer der Blaufüchse, zu denen Andrias Rhondarson, Fredret Lester, Iscarion Colchester und Waltaquin Redditch gehören.

Versprochen wird eine tiefgründige und fesselnde Geschichte mit einer hervorragenden Besetzung. Herz des Spiels ist das neue „Real Time Tactical Battle“-System, kurz RTTB. Der Name verrät es schon, die Kämpfe finden also in Echtzeit statt. Man kann das Spiel zwar pausieren, um Befehle zu geben, aber die Welt und die Gegner werden „nicht innehalten“, heißt es. Ihr werdet auf dem Diorama-ähnlichen Schlachtfeld also alle Hände voll zu tun haben.

Unter der Shaytham-Dynastie erlebte das Königreich Alletain auf der Insel DioField 200 Jahre Frieden – aber der Aufstieg neuer Mächte und moderner Magie bedeuten, dass sich dies ändern wird. Das Zeitalter der Mythen weicht einem Zeitalter großer Unruhe. Die Welt der Menschen wird von einem Krieg geplagt, der viele Jahre währt. Eine Gruppe aus Elitesöldnern, die Blaufüchse, erhebt sich inmitten der Flammen und des Chaos und ihr Schicksal und ihre mutigen Taten werden für lange Zeit in Liedern besungen werden. Doch wird der Name „Blaufuchs“ letzten Endes ein Symbol für Hoffnung oder Tragödie sein?

Amazon wird exklusiv eine Edition zu The DioField Chronicle anbieten. Ohne Aufpreis gegenüber der Standardversion bekommt ihr so ein Steelbook zum Spiel dazu. Allerdings gibt es diese Version nur für Nintendo Switch und PlayStation 5.

Eine Standardversion gibt es darüber hinaus auch für PlayStation 4 und Xbox. Im Square Enix Store gibt es obendrein noch eine Collector’s Edition mit einem Brettspiel.

The DioField Chronicle wird am 22. September weltweit für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, für Xbox Series, Xbox One und für PCs via Steam erscheinen. Es ist bereits eine Demo verfügbar und den Fortschritt könnt ihr später ins vollständige Spiel übertragen.

via Gematsu, Bildmaterial: The DioField Chronicle, Square Enix, Lancarse