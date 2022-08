Naoki Yoshida erklärt, warum er glaubt, dass die Final-Fantasy-Serie „derzeit Probleme hat“

Das Magazin Inverse hat einen interessanten Beitrag zu Naoki Yoshida veröffentlicht, dessen Name natürlich ganz eng mit Final Fantasy XIV verbunden ist, der sich inzwischen aber auch Producer von Final Fantasy XVI nennen darf.

Der Artikel bietet einige biografische Einblicke, aber natürlich kommt auch Yoshida selbst zu Wort. Er vertritt beispielsweise eine interessante These zu Online-Games, deren Konzept seiner Meinung nach in den nächsten Jahren allmählich verschwinden würde. Schlicht, weil die Grenze zwischen Online- und Offline-Games immer mehr verschwimmt. Der Unterschied würde dann eher zwischen Mehr- und Einzelspieler gezogen.

Aber auch zu Final Fantasy hat er etwas zu sagen. „Für mich geht es bei Final Fantasy um eine tiefgründige Geschichte, ein reichhaltiges Spieldesign und den besten Sound, der diese Aspekte untermalt – sowie um die Einbeziehung von Chocobos, Moogles und Beschwörungen“, erklärt Yoshida gegenüber Inverse.

Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ob die letzten Teile der Hauptreihe dem traditionsreichen Namen der Serie alle Ehre gemacht haben. Yoshida glaubt jedenfalls, dass Final Fantasy aktuell ein Problem hat.

„Was die Frage angeht, ob Final Fantasy erfolgreich Branchentrends adaptiert, so glaube ich, dass die Serie derzeit Probleme hat. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir eine Vielzahl von Anfragen bezüglich der Richtung unseres Spieldesigns erhalten“, so Yoshida.

„Um ehrlich zu sein, wäre es unmöglich, all diese Wünsche mit einem einzigen Titel zu erfüllen. Mein derzeitiger Eindruck ist, dass alles, was wir wirklich tun können, darin besteht, mehrere Spiele zu entwickeln und weiterhin das Beste zu schaffen, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt können.“

Soll wohl auch heißen, dass Final Fantasy XVI nicht der heilige Gral ist und nicht alle Fan-Wünsche berücksichtigen kann. Ob er sie mit mehreren Spielen erfüllen kann? Offen. Für Yoshida scheint es nur wichtig, überhaupt Spiele zu entwickeln.

„Ich bin ein Spieldesigner, also habe ich immer mehrere Ideen für Spiele. Ich kann hier nicht über sie sprechen, aber ich denke, das gilt für jeden Spieldesigner“, sagt Yoshida. „Ich gehöre zu den Menschen, die glücklich sind, solange sie Spiele machen können, und obwohl es nichts Bestimmtes gibt, denke ich gelegentlich, dass ich gerne noch einen MMORPG-Titel von Grund auf machen würde, bevor ich sterbe.“

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix