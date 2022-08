Entwickler von Untamed Isles gerät in Krypto-Schieflage und braucht Kickstarter-Geld auf

Untamed Isles schien eines der vielversprechenden Kickstarter-Projekte zu sein. Vor etwa einem Jahr wurde es erfolgreich von über 3.000 UnterstützerInnen mit über 525.000 Euro finanziert. Seitdem lief eigentlich alles reibungslos, es gab regelmäßig Updates für die Backer. Erst vor zwei Wochen (!) hat man mit dem 6. Oktober 2022 einen Veröffentlichungstermin konkretisiert, die Steam-Seite ist online und sieht schick aus.

Wenige Tage später ploppen plötzlich „Play to Earn“-Diskussionsbeiträge im Steam-Forum des Spiels auf. Offensichtlich merken jetzt einige NutzerInnen, dass es sich bei Untamed Isles um ein Spiel mit Krypto-Background handelt. Ein Geheimnis ist das nicht, so lobt es auch die Kickstarter-Seite aus. Dort heißt es aber: Game first, Crypto second.

Das Entwicklerteam hat sich an diese Prämisse offensichtlich nicht gehalten. In einem Update nur zwei Wochen nach der Ankündigung des Veröffentlichungstermins hat man Untamed Isles jetzt auf Eis gelegt. Er wolle alle Versprechen einhalten, sagt Joshua Grant im Update, aber er wisse nicht mehr, wie der Zeitplan dafür aussehe.

Man sei aktuell finanziell nicht in der Lage, mit den Anforderungen dessen, was man sich vorgenommen hat, Schritt zu halten. 70 MitarbeiterInnen hätten zwei Jahre unermüdlich am Spiel gearbeitet. Die Kosten seien hoch und leider habe sich auch die „wirtschaftliche Landschaft sowohl allgemein als auch speziell für Kryptowährungen dramatisch verändert“. Man habe kein Vertrauen mehr in den aktuellen Markt.

„Uns sind die finanziellen Mittel ausgegangen und wir können die Entwicklung im Moment nicht fortsetzen“, so Grant. Da fragt man sich natürlich, wie es innerhalb weniger Tage dazu kommen konnte. Hatte man gehofft, die Situation mit Medienberichten und Vorbestellungen noch retten zu können?

„Wir haben uns an den Kryptomarkt angelehnt und expandierten aufgrund des positiven Interesses schnell. Als der Absturz kam, waren wir stark exponiert und hatten eine zu kurze Startbahn“, so Grant. Was bedeutet das? Hat man in Krytpo-Währung investiert? „Die Kryptofonds sind und bleiben für die Veröffentlichung des Spiels unerlässlich“, heißt es weiter.

„Ich bin wirklich enttäuscht – ich habe Geld in die Finanzierung dieses Spiels gesteckt, um ein Spiel zu unterstützen, nicht um Geld in den Kryptomarkt zu werfen. Mit unserem Geld zu zocken ist ziemlich dubios, und jetzt können Sie das Spiel deswegen nicht machen“, antwortet einer der noch weniger aufgebrachten Backer.

Für das nächste Update hat Grant versprochen, eine FAQ zu veröffentlichen und viele der Fragen zu beantworten, die UnterstützerInnen jetzt haben. Bis dahin wünscht er sich, dass UnterstützerInnen die Privatsphäre des Teams respektieren und keine Direktnachrichten schicken.

