Horror-RPG Little Goody Two Shoes huldigt RPGs auf PSone und PS2 im Anime-Stil

Square Enix Collective hat Little Goody Two Shoes angekündigt, ein Horror-Märchen im Anime-Stil mit düsteren Wendungen. Das Horror-RPG mit Story-Fokus wird von AstralShift (Portugal) entwickelt und hat das Collective-Programm von Square Enix durchlaufen, darf sich also über die Unterstützung des großen Publishers freuen.

Little Goody Two Shoes spielt im geheimnisvollen Dorf Kieferberg und ist eine Huldigung an die Rollenspiele auf PlayStation und PlayStation 2. Im Zentrum steht Elise, ein ehrgeiziges Mädchen, das entschlossen ist, reich zu werden und ihrem bescheidenen Leben zu entkommen.

SpielerInnen steuern Elise durch das Horror-RPG, das sich von den 90ern inspiriert sieht. Man soll seinen „eigenen Pfad“ durch den Wald finden können, Rätsel lösen und bedeutungsvolle Beziehungen aufbauen. Spiele wie Legend of Mana nennt Patricia Silva, CEO von AstralShift, eine „große Inspiration“ während der Entwicklung.

Einen neuen Trailer gibt es heute ebenso wenig wie aktuelles Bildmaterial. Bei Youtube veröffentlichte Astral Shift aber schon vor dem Deal mit Square Enix Collective einen Trailer zur Einreichung bei PlayStation Talents 2019. Den seht ihr nachfolgend.

Ein zwei Jahre alter Trailer:

Bildmaterial: Little Goody Two Shoes, Square Enix Collective, AstralShift