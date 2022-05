Das war… Kalenderwoche 19/2022

Ein gescheitertes Mobile-Game, ein vielversprechender Geburtstag sowie ein klassisches Trademark sorgten jeweils für Gesprächsstoff. Zudem kündigte miHoYo eine neue IP an. Daneben haben wir wie immer aber auch viele weitere Videos für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das Ende kommt abrupt und passt so gar nicht zu den im Vorfeld geäußerten Ambitionen: Tales of Luminaria (Mobil) ist nach einem halben Jahr schon wieder am Ende. Am 19. Juli 2022 ist bereits Schluss, die Geschichte bleibt unvollendet.

Den 35. Geburtstag feiert derzeit Final Fantasy. In den nächsten Wochen soll es dazu nun weitere Neuigkeiten geben. Zudem will Square Enix in diesem Jahr noch mehrere neue Spiele veröffentlichen.

Universal Entertainment hat ein Trademark zu Shadow Hearts in Japan registriert. Reine Routine oder konkrete Pläne? Das muss an dieser Stelle noch offen bleiben. Auch ein Zusammenhang mit dem neuen PlayStation Plus ist denkbar.

Die Macher von Genshin Imapct, miHoYo, haben mit Zenless Zone Zero (PC, Mobil) eine neue IP enthüllt. Für das Action-RPG gibt es bereits Pläne für weitere Plattformen. Ebenfalls angekündigt hat Bandai Namco LEGO Brawls (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series), welches noch im Spätsommer erscheint. Im Westen ist eine Konsolenversion von Sword and Fairy: Together Forever (PS4, PS5) unterwegs und zu The Future You’ve Been Dreaming Of (Switch) sahen wir den ersten Trailer. In den letzten Tagen erschienen sind ebenfalls einige Spiele. Dazu gehören das Live-Action-Detektivabenteuer The Centennial Case: A Shijima Story (PS4, PS5, Switch, PC), das neue Franchise Eiyuden Chronicle: Rising (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sowie die Klassiker-Sammlung Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 (Switch, PC).

In einer neuen Indie World von Nintendo gab es zahlreiche kommende Spiele zu sehen. Auch Capcom hielt einen Livestream zu Monster Hunter Rise: Sunbreak (Switch, PC) ab. Den deutschen Übersichtstrailer sahen wir zu Mario Strikers: Battle League Football (Switch) und aus Fire Emblem Warriors: Three Hopes (Switch) stand das Königreich Faerghus im Fokus. Neues Gameplay-Material ist zu Digimon Survive (PS4, Switch, Xbox One, PC) aufgetaucht. Noch im Mai geht im Westen Ni no Kuni: Cross Worlds (Mobil) an den Start, ihr könnt euch nochmals etliche neue Trailer ansehen. Den dritten Summoners Guide gab es zu Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und GrimGrimoire OnceMore (PS4, Switch) zeigte die Charaktere.

Schon Anfang Juni erwartet uns die Wonder Boy Collection (PS4, Switch) bestehend aus vier Klassikern. Ebenfalls datiert ist inzwischen das magische Action-Abenteuer Little Witch Nobeta (PS4, Switch, PC). Einen ersten Gameplay-Einblick konnten wir in Deathverse: Let It Die (PS4, PS5) gewinnen. Das Remake zu Dead Space (PS5, Xbox Series, PC) erwartet uns im Januar, zudem lieferte man auch neue Spielszenen. Neben einem neuen Gameplay-Video zu Gotham Knights (PS5, Xbox Series, PC) mussten wir verzeichnen, dass die alten Konsolen nicht mehr bedient werden. Eine Vorstellung des Kampfsystems sahen wir zu Soulstice (PS5, Xbox Series, PC), im Bloodborne-esque Thymesia (PS5, Xbox Series, PC) könnt ihr mit Federn werfen und in Crystarise (PC) sucht ihr Rohstoffe in einer offenen Welt.

Noch im Juni will euch Hazel Sky (PS4, Switch, Xbox One, PC) eine bittersüße Geschichte erzählen. Auch noch für Switch unterwegs ist Alan Wake Remastered, zu Alan Wake II (PS5, Xbox Series, PC) lag in einem Livestream immerhin ein Update drin. Nächste Woche gibt es Kirby 64: The Crystal Shards für alle Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket. Ebenfalls nächste Woche kämpfen drei weitere Charaktere in The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) mit, ab sofort ist für Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil) außerdem ein kostenloses Update erhältlich. Einen Trailer gibt es zu Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie. Es ist dies die 25. Staffel des Pokémon-Anime. Netflix zeigte uns, in welche Richtung die achtteilige Serie zu Resident Evil gehen soll. Einen Kino-Besuch könnt ihr für Dragon Ball Super: Super Hero planen.