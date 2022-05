Sword and Fairy: Together Forever erscheint im Westen für PlayStation

Publisher Eastasiasoft Limited hat die Veröffentlichung von Sword and Fairy: Together Forever im Westen für PlayStation 5 und PlayStation 4 angekündigt. Man grenzte den geplanten Zeitraum auf Sommer 2022 ein.

Sword and Fairy: Together Forever sieht sich in der chinesischen Mythologie verwurzelt. Die Reihe besteht bereits seit 1995 und begeisterte seitdem vor allem chinesischsprachige SpielerInnen.

Echtzeitkämpfe, riesige und detaillierte Umgebungen und ein „packendes Storytelling“ sollen Sword and Fairy: Together Forever auszeichnen. Es ist bereits der siebente Teil der Reihe, der bei Steam bereits englischsprachig verfügbar ist. Vorkenntnisse der Serie braucht es nicht.

Sword and Fairy: Together Forever erzählt eine Geschichte der drei Clans Mensch, Gottheit und Dämon. Du befehligst eine unvergessliche Gruppe von Charakteren, jeder mit eigenen Persönlichkeitszügen, Motiven, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Nur gemeinsam können sie die Zukunft formen! Die packende Standalone-Story dient als perfekter Einstieg für alle Sword-and-Fairy-Neulinge, zollt aber auch dem großen Vermächtnis der Reihe Tribut.

„Für das Team von Eastasiasoft gibt es nichts Tolleres, als die Chance, an einem beliebten asiatischen Spiel zu arbeiten, das ansonsten im Westen vielleicht nie erhältlich wäre“, sagt Joshua Michael French, Project Lead bei Eastasiasoft Limited. Sword and Fairy: Together Forever sei ein das Paradebeispiel dafür.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sword and Fairy: Together Forever, Eastasiasoft, Softstar