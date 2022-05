Indie World: Ooblets, Gunbrella, Card Shark und die weiteren Highlights der neuen Ausgabe

Nintendo präsentierte heute eine neue Indie World und mit ihr zahlreiche kommende Indies. Auf Hollow Knight: Silksong hofften Fans erneut vergebens. Dafür gab es eine bunte Mischung von neuen und alten Spielen.

Das mit viel Wirbel vor langer Zeit in den Early Access gestartete Ooblets wird auch für Nintendo Switch erscheinen. Der börsennotierte Indie-Publisher Devolver Digital präsentierte mit Gunbrella einen pixeligen Side-Scroller mit Umbrella-Twist. Außerdem hatte man mit dem 2. Juni den Veröffentlichungstermin für Card Shark im Gepäck.

Das bei der Gamescom angekündigte Cult of the Lamb von Massive Monster und Devolver Digital war auch wieder vertreten. Aggro Crab kündigte das „Soulslike-Adventure“ Another Crab’s Treasure mit einem Augenzwinkern an.

Totally Accurate Battle Simulator von Landfall ist schon seit 2019 im Early Access bei Steam. Und ist eben nicht totally accurate, aber seht selbst. Mini Motorways lässt euch zu meisterhaften Straßenkonstrukteuren werden.

Wie immer sind eine Reihe von Spielen schon heute erhältlich, dazu zählen neben Mini Motorways auch Soundfall, eine Demo zu Card Shark und Gibbon: Beyond the Trees.

Die Aufzeichnung:

Bildmaterial: Ooblets, Glumberland