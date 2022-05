Final Fantasy: Square Enix will neue Spiele und Neuigkeiten zum 35. Geburtstag bald vorstellen

Im März hatte Square Enix eine Website zum 35. Geburtstag von Final Fantasy eröffnet. In einer Nachricht meldete sich dabei auch Yoshinori Kitase zu Wort. Unter anderem erklärt er, dass wir uns auf „neue Veröffentlichungen“ und „Informationen zu kommenden Titeln und Merchandise“ freuen dürfen.

In einer Investorenkonferenz am Rande der Vorstellung des aktuellen Geschäftsberichts verkündete der Publisher, dass es noch in diesem Monat oder spätestens im neuen Monat Neuigkeiten zu den Plänen rund um den 35. Geburtstag von Final Fantasy geben soll.

Dabei bekräftigte Square Enix, dass in diesem Jahr „mehrere neue Spiele“ veröffentlicht werden sollen, die Pläne konzentrieren sich dabei auf die „bekanntesten Franchises“ und dazu zählt natürlich auch Final Fantasy.

Gegenüber Investoren betonte man außerdem, dass man hohe Erwartungen an Final Fantasy XVI habe. Nachdem Naoki Yoshida kürzlich eine entsprechende Anmerkung gemacht hat, wird ein neuer Trailer zu Final Fantasy XVI in Kürze erwartet.

Was könnte noch auf dem Plan stehen?

Da gleichzeitig Final Fantasy VII den 25. Geburtstag feiert, dürfte auch Final Fantasy VII: Ever Crisis zu den Plänen für das aktuelle Jahr gehören. In dieser Woche gab es Berichte, wonach Ever Crisis noch bis September erscheinen könnte.

Natürlich steht auch noch die zweite Episode von Final Fantasy VII Remake an, aber ob die noch in diesem Jahr erscheint? Oder zumindest vorgestellt wird? Tetsuya Nomura sprach kürzlich gar von noch mehr Projekten zu Final Fantasy VII.

via VGC, Bildmaterial: Final Fantasy 35th Anniversary