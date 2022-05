Little Witch Nobeta erhält das Datum und einen animierten Trailer

Publisher Justdan International und die Entwickler von Simon Creative und Pupuya Games gewähren uns heute neue Einblicke in ihr magisches Action-Abenteuer Little Witch Nobeta. Konkret sehen wir einen animierten Trailer, bei welchem ihr auch englische Untertitel aktivieren könnt. Gameplay-Einblicke gab es bereits im letzten Jahr.

Zudem gab man mit dem 29. September 2022 den konkreten Veröffentlichungstermin bekannt. Little Witch Nobeta erscheint dann für PlayStation 4, Nintendo Switch und bei Steam unter anderem mit englischen Texten. In Japan gibt es physische Standard- und Limited Editions, welche ihr am Schluss des Videos seht.

Derzeit ist Little Witch Nobeta noch im Early Access bei Steam. Diesem hat man neue Inhalte hinzugefügt. Auch am Level-Design, den Puzzle-Elementen und dem Soundtrack hat man geschraubt, Letzteres mithilfe von Budapest Scoring.

via Gematsu, Bildmaterial: Little Witch Nobeta, Justdan International, Simon Creative, Pupuya Games