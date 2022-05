The Future You’ve Been Dreaming Of präsentiert sich mit einem ersten Trailer

Entwickler qureate hat den ersten Trailer zu The Future You’ve Been Dreaming Of veröffentlicht, einer Simulation für Nintendo Switch. Das Spiel soll am 19. Mai 2022 im Nintendo eShop erscheinen, auch im Westen.

Vor einigen Tagen wurde Nozomu Kimi no Mirai, so der japanische Titel, in der Famitsu vorgestellt. Ihr schlüpft in die Rolle eines Hausgeistes, der sich fortan um die Bewohnerin Sachi Usui kümmert. Ihr beobachtet ihr Leben und wirkt ein, wann immer ihr es für richtig haltet. Natürlich alles zum Besten von Sachi Usui. Der erste Trailer zeigt euch einige Möglichkeiten auf.

14,99 Euro wird The Future You’ve Been Dreaming Of im eShop kosten. Der deutsche Nintendo eShop listet es sogar schon für eine Veröffentlichung am 15. Mai. Der Titel hat eine USK-16-Freigabe erhalten.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Future You’ve Been Dreaming Of, qureate