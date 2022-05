Shadow Hearts: Neues Trademark des RPG-Klassikers sorgt für Spekulationen

Das ist einigermaßen aufregend: Universal Entertainment hat ein Trademark zu Shadow Hearts in Japan ausgelöst. Der nicht nur gute, sondern auch ziemlich teure JRPG-Klassiker ist bis dato nur auf alten Konsolen spielbar.

Ein Trademark kann wie immer alles oder nichts bedeuten und Fans sollten sich nicht zu viel Hoffnungen machen. Freut euch besser nicht auf ein Remake, auf eine Fortsetzung schon gar nicht.

Aber die Chancen, dass wir zumindest das Original bald auf einer modernen Plattform spielen können, sind gegeben. Sony wird in Kürze bekanntlich das „neue“ PlayStation Plus an den Start bringen und in der Stufe „Premium“ sind auch PS2-Klassiker vorgesehen.

Shadow Hearts ist 2003 ursprünglich für PlayStation 2 erschienen. Mit Convenant und From the New World gab es auch zwei weitere Einträge zur Reihe. Gematsu holt eine alte Stellungnahme von Universal Entertainment hervor, nach der man keine Pläne hatte, Shadow Hearts in Zukunft zu nutzen. Das war im März 2021. PlayStation Plus Premium könnte diese Pläne geändert haben, so hofft man.

Bildmaterial: Shadow Hearts