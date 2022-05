Crunchyroll bringt Dragon Ball Super: Super Hero in die westlichen Kinos

Crunchyroll und Toei Animation kündigten an, dass Dragon Ball Super: Super Hero noch in diesem Jahr in die Kinos kommen wird. Als Zeitraum für den Kinostart peilt man Sommer 2022 an.

Der Film von Toei Animation wurde zunächst in Japan verschoben, weil das Animationsstudio einen Hackerangriff verkraften musste. Mit dem 11. Juni 2022 steht inzwischen der neue Japan-Termin fest.

Für Crunchyroll ist es der erste echte Kinostart in Nordamerika. Im deutschsprachigen Raum ist Crunchyroll Filmverleih zuständig, der zur Crunchyroll GmbH gehört. Der Film wird in japanischer Originalsprache mit Untertiteln und in verschiedenen Synchronfassungen veröffentlicht.

Für die Handlung ist Dragon-Ball-Vater Akira Toriyama als Autor verantwortlich, natürlich übernimmt er auch das Charakter-Design. Auf dem Regiestuhl nimmt Tetsurou Kodama Platz, der schon am letzten Film des Dragon-Ball-Super-Franchises mitarbeitete: Dragon Ball Super: Broly. Broly hatte weltweit mehr als 120 Millionen US-Dollar eingespielt.

Die Red-Ribbon-Armee wurde einst von Son Goku ausgelöscht. Doch jemand lässt deren Geist weiterleben und hat mit Gamma 1 und Gamma 2 die ultimativen Cyborgs geschaffen. Diese beiden Cyborgs betiteln sich als „Superhelden“ und beginnen, Piccolo und Son Gohan anzugreifen … Was ist das Ziel der neuen Red-Ribbon-Armee? Angesichts der nahenden Gefahr ist es an der Zeit, für die Superhelden zu erwachen!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Ball Super: Super Hero, Bird Studio, Shueisha, Toei Animation