Compile Heart startet die Woche mit einer neuen Teaser-Seite. Dabei geht es um ein Spiel unter der neuen Marke Galapagos RPG evolve. Ein entsprechendes Teaser-Video gibt es auch.

Die bekannte Marke Galapagos RPG startete mit Fairy Fencer F, der bisher letzte Eintrag ist Death end re;Quest 2. Das neue Spiel wird in der Famitsu enthüllt, wir erfahren also spätestens am Mittwoch mehr.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Idea Factory, Compile Heart