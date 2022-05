Ni no Kuni: Cross Worlds erscheint hierzulande am 25. Mai

Mit Ni no Kuni: Cross Worlds, das bislang nur in Japan und Asien erhältlich ist, will Netmarble am 25. Mai auch im Westen richtig durchstarten. Ihr könnt euch im App Store und bei Google Play vorregistrieren und dadurch auch einen kleinen Bonus abstauben. Es gibt eine deutsche Umsetzung.

Zudem gibt es inzwischen auch mehrere neue Trailer, welche wir weiter unten für euch gesammelt haben.

Neben der schönen Grafik und den bekannten Klängen von Joe Hisaishi ließ Ni no Kuni: Cross Worlds auch mit einem starken Start aufhorchen. In den ersten elf Tagen setzte man über 100 Millionen US-Dollar um, und das in wenigen Ländern. Das stellte gar Pokémon GO und Genshin Impact in den Schatten.

Ni no Kuni: Cross Worlds – die zwei Welten

Ihr seid Beta-TesterInnen für das Virtual-Reality-Spiel „Seelentaucher“. Im Laufe des Spiels bemerkt ihr, dass die Welt des Spiels real ist. Nachdem ihr auf eine mysteriöse Frau namens Rania trefft, erfahrt ihr von eurer Mission. Um diese zu erfüllen, gilt es sich mächtigen Feinden zu stellen und das Königreich wieder aufzubauen. Ist es möglich, die beiden verbundenen Welten vor dem Ruin zu retten?

So spielt sich „Cross Worlds“

Kämpfe finden in einem Hack-and-Slash-System in Echtzeit statt. Bei den insgesamt fünf Charakterklassen handelt es sich um Schwertkämpfer, Hexe, Technikerin, Bogenschütze und Zerstörer. Spieler können die Hauptquests, weitere Aufträge, Dungeons, Labyrinthe, Bosse, die Verteidigung des Königreichs und Expeditionen mit Vertrauten angehen. Viele weitere Informationen gibts auf der deutschen Webseite.

Charakterklassen

Reittiere

Trailer zur Vorregistrierung

Soundtrack

via RPG Site, Bildmaterial: Ni no Kuni: Cross Worlds, Netmarble, Level-5