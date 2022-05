Resident Evil: Netflix veröffentlicht neuen Trailer zur kommenden Serie

Nach Resident Evil: Infinite Darkness und dem gemischt aufgenommenen neuen Kino-Streifen Resident Evil: Welcome to Raccoon City ruhen die Hoffnungen der Resident-Evil-Fans auf der kommenden Live-Action-Serie von Netflix.

Netflix hatte kürzlich mit dem 14. Juli den Start der Serie verkündet und einen Trailer veröffentlicht, welcher der Bezeichnung „Teaser“ wirklich alle Ehre machte. Heute gibt es mehr Einblicke.

Acht Episoden zu jeweils etwa einer Stunde wird es geben, Andrew Dabb (Supernatural) ist Showrunner, Executive Producer und Autor. Die neue Serie erzählt eine neue Geschichte in zwei Zeitlinien. In der ersten werden die 14-jährigen Schwestern Jade und Billie Wesker nach New Raccoon City verlegt.

Eine künstliche Unternehmensstadt, die ihnen aufgezwungen wird, während sie ihre Jugend durchleben. Aber je mehr Zeit sie dort verbringen, desto mehr wird ihnen klar, dass die Stadt mehr ist, als es scheint, und ihr Vater möglicherweise dunkle Geheimnisse verbirgt. Geheimnisse, die die Welt zerstören könnten.

Der Trailer:

Bildmaterial: Resident Evil, Netflix