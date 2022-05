Sonntagsfrage: Eurer Ersteindruck zu Eiyuden Chronicle: Rising?

Als spiritueller Suikoden-Nachfolger verbuchte Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes vorletztes Jahr mit über 4,5 Millionen US-Dollar eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Leider dauert es noch ein wenig bis der Titel auf den heimischen Konsolen und PC erscheint (2023). Um die Wartezeit jedoch ein wenig zu verkürzen, erschien in dieser Woche Eiyuden Chronicle: Rising.

In dem Spiel erlebt ihr verschiedene Vorkriegsgeschichten unterschiedlicher Charaktere, die letztlich zu Gefährten in der Eiyuden-Geschichte werden. Anders als das Hauptspiel ist der Titel kein rundenbasiertes Rollenspiel, sondern eine Mischung aus Städtebau und Dungeon-Crawler mit Action-Kämpfen. Doch klappt diese Mischung aus eurer Sicht oder hätte das Spiel eine andere Richtung einschlagen sollen? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

Wer vor dem Kauf ein paar Eindrücke vom Spiel gewinnen möchte, kann sich gerne unser Angespielt durchlesen.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.