Pokémon Ultimate Reisen: Erster Trailer zur 25. Staffel des Pokémon-Anime veröffentlicht

The Pokémon Company hat die neue Anime-Staffel zu Pokémon angekündigt. Die neue Staffel der kultigen Serie hört auf den Namen Pokémon Ultimate Reisen: Die Serie und knüpft damit an die Vorgängerstaffel Reisen und Meister-Reisen an.

In ausgewählten Märkten soll der Start schon im Frühjahr erfolgen, in weiteren Märkten dann bis Ende 2022. Die neue Staffel begleitet Ash Ketchum und Pikachu gemeinsam mit Goh und Chloe bei ihren neuen Abenteuern.

Es steht mehr auf dem Spiel denn je für Ash, Goh und Chloe auf dem Weg zu ihren Zielen! Die Pokémon-Krönungs-Weltmeisterschaften heizen sich auf und somit verschärft sich auch das Training für Ash, Pikachu und ihre Pokémon-Freunde. In der Zwischenzeit übernimmt Goh eine Reihe schwieriger Testaufträge, um Mitglied von Projekt Mew zu werden. Chloe und Evoli wiederum machen sich mit den unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten von Evoli vertraut, aber werden sie eine Entscheidung für seine Zukunft treffen können? Es wird spannend, mit Action ohne Ende, bekannten Gesichtern aus vergangenen Reisen und mehr Pokémon-Entdeckungen!

Einen ersten Vorgeschmack bietet der neue Enthüllungstrailer.

Enthüllungstrailer:

Bildmaterial: Pokémon Ultimate Reisen: Die Serie, The Pokémon Company