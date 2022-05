Kirby 64 heißt noch im Mai der nächste Neuzugang bei Nintendo Switch Online

Bevor es (möglicherweise) ganz neue Inhalte für Nintendo Switch Online gibt, geht es erstmal mit weiteren N64-Spielen weiter. Wenn ihr euch das Erweiterungspaket gesichert habt, dürft ihr auch auf Kirby 64: The Crystal Shards freuen.

Der N64-Klassiker wird am 20. Mai im Online-Abo zur Verfügung stehen. Das Original erschien im März 2000 für Nintendo 64. Das Spiel folgt auf Mario Golf, um welches das Line-up im April ergänzt wurde.

Was kommt als Nächstes?

Ein Datamining-Fund vermutete weiterhin Spiele wie Mario Party, Wave Race und Super Smash Bros. – mal sehen, wann und ob diese kommen. Mario Golf und Kirby 64 waren insofern keine Überraschung, als sie schon zum Launch des Services angekündigt wurde.

Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket stand besonders zum Start heftig in der Kritik. So hatte der Emulator ganz offensichtlich Probleme, Nebel und Wasser in Ocarina of Time korrekt darzustellen. Was sich insofern einer gewissen Ironie nicht entzieht, da das N64 eigentlich keine großen Probleme damit hatte, Nebel darzustellen. Hier hat Nintendo kürzlich mit einem Update nachgebessert.

Der Trailer:

Bildmaterial: Nintendo Switch Online