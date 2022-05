Gotham Knights zeigt neues Gameplay, das ihr auf PS4 und Xbox One aber nicht erleben werdet

Nach der Termin-Bekanntgabe und dem Story-Trailer im März geht es heute mit einem neuen Gameplay-Video zu Gotham Knights weiter. In über 13 Minuten erzählt euch Game Director Geoff Ellenor, was auf Gotham-Fans zukommt.

Das neue Video gibt dabei erstmals einen „größeren Einblick in die beiden spielbaren Charaktere Nightwing und Red Hood, die in Gotham City für Recht und Ordnung sorgen und gleichzeitig Hinweisen rund um den geheimnisvollen Rat der Eulen nachgehen“.

Unterschiedliche Kampftechniken werden thematisiert und ihr seht Fortbewegungsmöglichkeiten in der offenen Spielwelt. Seht Nightwings akrobatischen Kampfstil und Red Hoods Doppelwaffeneinsatz.

Das Spiel erzählt eine originale Geschichte in DCs Batman-Universum und soll ein dynamisches und interaktives Gotham City bieten in dem – na klar – die Kriminalitätsrate in die Höhe geschnellt ist. Für spielerische Abwechslung sollen gleich vier Superhelden sorgen.

Eine Next-Gen-Konsole solltet ihr euch bis zum 25. Oktober 2022 zulegen. Denn ab sofort soll Gotham Knights nicht mehr für PS4 und Xbox One erscheinen. In der heutigen Ankündigung ist explizit nur von PS5, Xbox Series und PCs die Rede. Im Kleingedruckten heißt es:

Hinweis: Um den Spielerinnen und Spielern die bestmögliche Gameplay-Erfahrung zu gewährleisten, wird das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht und wird daher nicht für PlayStation 4 oder Xbox-One-Konsolen verfügbar sein.

Neben einer Standard-Edition gibt es auch eine digitale Deluxe Edition zu 94,99 Euro mit einigen DLCs und eine physische Gotham Knights Collector’s Edition für 299,99 Euro, die unter anderem ein Diorama mit vier Charakterstatuen enthält.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Gotham Knights, Warner Bros.