In Crystarise erkundet ihr eine offene Welt und errichtet eine Insel im Himmel

Der japanische Indie-Entwickler YUKIUSAGI Games hat angekündigt, dass Crystarise noch in diesem Jahr bei Steam erscheinen soll. Bei Crystarise handelt es sich um ein Action-RPG, welches in der isometrischen Ansicht gespielt wird. Ein Trailer zeigt euch, wie das Spiel in etwa abläuft. Die Veröffentlichung erfolgt auch auf Englisch.

Erkundet die offene Welt, erbaut eine Insel im Himmel

In Crystarise habt ihr die Aufgabe, eine Insel im Himmel zu errichten. Dazu müsst ihr die offene Welt erkunden und Ressourcen sammeln. Die Welt ist dabei unbeschränkt und generiert sich automatisch weiter. Ihr entdeckt dabei Monster, Dungeons und Gegenstände. Auch die Insel im Himmel könnt ihr beliebig ausbauen.

Auf eurer Insel könnt ihr Dinge und NPCs platzieren, welche euch stärker machen. Wenn ihr beispielsweise Windmühlen baut, könnt ihr schneller sprinten. Zudem ist ein Mehrspielermodus geplant.

Ein Trailer zu Crystarise

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Crystarise, YUKIUSAGI Games