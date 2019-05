Das war… Kalenderwoche 20/2019

Ein geschlossenes Studio, ein Update, gute Verkaufszahlen und eine Verschiebung haben uns in dieser Woche beschäftigt. Auch Videos zu zahlreichen Spielen wurden einmal mehr veröffentlicht. Unsere beiden neuen Reviews und die heutige Sonntagsfrage präsentieren wir euch dann noch ganz zum Schluss. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nachdem mit Hideo Baba bereits der Kopf Studio Istolia verlassen hatte, verschwanden Anfang der Woche die offiziellen Auftritte des Studios und des Spiels Project Prelude Rune (PS4). Square Enix gab dann auch bekannt, dass das Studios geschlossen und die Entwicklung des Spiels abgebrochen wurde. Damit endet eine sehr kurze und im Rückblick sehr unglückliche Episode bereits wieder.

Square Enix hat zudem ein erstes Update zu Final Fantasy VII für Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht. Dabei wurde ein Musik-Bug behoben, welcher auch bereits in anderen Versionen aufgetaucht war. Zu feiern hatte man schließlich auch noch etwas, denn NieR: Automata (PS4, Xbox One, PC) konnte sich unterdessen schon über vier Millionen Mal verkaufen.

Spike Chunsoft musste eine Verschiebung von AI: The Sominum Files (PS4, Switch, PC) bekanntgeben. Statt im Juli wird der Titel erst im September veröffentlicht werden. Des Weiteren präsentiert sich das Projekt mit erstem Gameplay-Material.

In einer Sonderausgabe von Nintendo Direct drehte sich alles um Super Mario Maker 2 (Switch), dabei wurden viele neue Features enthüllt und Möglichkeiten für Level-Erbauer gezeigt. Aus Japan erreichte uns der erste Trailer zu Sumikko Gurashi: Gakkou Seikatsu Hajimerun Desu (Switch). Zusätzlich könnt ihr euch auch das Eröffnungsvideo zu Rune Factory 4 Special (Switch) ansehen, noch in diesem Jahr soll die Neuauflage erscheinen. Zur inzwischen erhältlichen Castlevania Anniversary Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) gibt es den Launchtrailer, dasselbe gilt für Team Sonic Racing (PS4, Switch, Xbox One, PC), hier müsst ihr euch jedoch noch einige wenige Tage gedulden.

Schon bald startet eine kurze Closed-Beta-Phase zu Granblue Fantasy: Versus (PS4), darauf stimmt uns nun Gameplay-Material ein. Auch für Caravan Stories (PS4) wurde eine Beta-Phase angekündigt, welche im Juli kurz vor der Veröffentlichung über die Bühne gehen wird. Das Spielsystem vorgestellt wurde uns aus Doraemon Story of Seasons (Switch, PC) und den zweiten offiziellen Trailer gibt es zu Ninja Box (Switch). Zu Samurai Shodown (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurden uns in Videoform die Grundlagen des Fighting Games präsentiert, zusätzlich gibt es die nächsten beiden Charaktervorstellungen. Ein tierisches Video gibt es außerdem zu Little Friends: Dogs & Cats (Switch) und die Survival-Elemente präsentiert wurden aus Jinrui no Minasama he (PS4, Switch).

Dusk Diver (PS4, Switch, PC) wird im Westen von PQube vertrieben, der Publisher machte darauf mit einem Trailer aufmerksam. Eine Portierung für Nintendo Switch erhalten wird Disaster Report 4 Plus: Summer Memories, dasselbe gilt für My Lovely Daughter. Bereits für Nintendo Switch veröffentlicht worden ist das Hack-’n‘-Slash-Abenteuer Blades of Time. Auch das aus zwei Portierungen bestehende Shin Hayarigami 1-2 Pack (Switch) zeigte sich in einem ersten Trailer. Erfolgreich bei Kickstarter finanziert wurde das Retro-Projekt Kingdom of Night (PS4, Switch, Xbox One, PC) und auch mit GB Studio könnt ihr nostalgisch werden und eigene Game-Boy-Spiele erstellen.

Damit kommen wir noch zu den beiden neuen Reviews, welche ihr in den letzten Tagen bei JPGAMES finden konntet. Mit viel Style und einem fetzigen Soundtrack kommt das pixelige 2D-Action-Abenteuer Katana Zero (Switch, PC) (zum Testbericht) daher. Auch eine tiefgreifende Geschichte wird geboten, von uns gibt diese Kombination eine Empfehlung. Die aktuelle Fassung von Final Fantasy XII: The Zodiac Age (Switch, Xbox One) (zum Testbericht) ist gleichzeitig auch die beste, dafür sorgen einige Neuerungen wie das Wechseln der Jobs. Wer noch weitere Hintergründe vor allem zur Lokalisierung lesen möchte, dem können wir zudem unseren Hintergrundbericht zu diesem Thema empfehlen.

In der aktuellen Sonntagsfrage geht es nochmals um die Sonderausgabe von Nintendo Direct. Darin wurde ausführlich Super Mario Maker 2 (Switch) thematisiert. Konnte euch die Präsentation vom Kauf des Spiels überzeugen? Macht doch mit bei unserer Umfrage!