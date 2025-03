Das war … Kalenderwoche 13/2025

Die neue Nintendo Direct war in dieser Woche mehr als eine Aufwärmrunde. Abgesehen davon gab es auch noch einige spannende Entwicklungen rund um die Nintendo Switch 2, Tales of und GTA VI. Nach allen weiteren Videos der Woche findet ihr zum Schluss noch zwei Reviews sowie ein Update-Bericht. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Überraschend fand in dieser Woche bereits eine Nintendo Direct statt. Am nächsten Mittwoch folgt dann bekanntlich die mit Hochspannung erwartete Nintendo-Switch-2-Präsentation. Aber auch die Ausgabe von dieser Woche war mehr als eine Aufwärmrunde:

Natürlich gibt es auch aktuelle Gerüchte zur Nintendo Switch 2. Besonders Beachtung erhält dabei die Strategie zur Software-Veröffentlichung. Nächste Woche dürften wir schlauer sein! Ob die Switch 2 wirklich schon im Juni erscheint?

Tales of befindet sich derzeit im Remaster-Fieber. Eine große Geburtstagsfeier zu Tales of Legendia im Juli sorgt nun für entsprechende Spekulationen. Haben wir hier den nächsten Kandidaten für eine Neuauflage?

Noch in diesem Jahr soll Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series) erscheinen, jedenfalls ist das der aktuelle Stand. Trotz dieser Unsicherheit bereiten sich andere Publisher schon jetzt darauf vor, dem Titel aus dem Weg zu gehen.

Den Block mit den weiteren Videos der Woche können wir mit der West-Ankündigung von The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon (PS4, PS5, Switch, PC) starten, dem dritten Teil des Calvard-Arc. Neu enthüllt wurde zudem der Retro-Horror-Titel Phase Zero (PC). Mittlerweile verfügbar ist Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme (PS4, PS5, PC), zuvor erreichte uns aber nochmals ein Trailer. Mitte Juli steht dann das lange erwartete Edens Zero (PS5, Xbox Series, PC) von Konami an. Schon im Juni könnt ihr die Hungry Meem (Switch, PC) füttern.

Den nächsten Charakter-Trailer gab es zu Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC). Einen etwas seltsamen Auftritt legt Cristiano Ronaldo in Fatal Fury: City of the Wolves (PS4, PS5, Xbox Series, PC) hin. Nach langer Wartezeit hat sich The Seven Deadly Sins: Origin (PC, Mobil) wieder mal gemeldet. Compile Heart hat unterdessen den Eröffnungsfilm für Calamity Angels: Special Delivery (PS4, PS5, Switch) ausgeliefert. Auch den PS5-Termin von Indiana Jones und der Große Kreis kennen wir inzwischen.

Zum Action-RPG Blades of Fire (PS5, Xbox Series, PC) konnten wir ungeschnittenes Gameplay sehen sowie uns über das Schmiede-System informieren. Das JRPG-inspirierte Metroidvania Fallen Tear: The Ascension (PC) gewährte einige neue Einblicke, mit offensichtlichen Zelda-Anleihen war Isle of Reveries (PS5, Switch, Xbox Series, PC) bei Kickstarter erfolgreich und das düstere Märchen-RPG Oddventure (PC) startet nächste Woche in den Early Access.

In China steht für Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil) eine Steam-Veröffentlichung an. Nächste Woche erwartet uns das erste kostenlose Update zu Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC), natürlich auch mit neuen Monstern. Verstärkung aus dem Atelier-Universum hat Warriors: Abyss (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erhalten. Bekannt sind inzwischen auch die Inhalte für Update 3.2 von Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil). Ganz frisch bei Nintendo Switch Online gelandet sind gleich vier SNES-Klassiker.

Auch zwei neue Reviews konntet ihr in den letzten Tagen bei JPGAMES finden. Eine offene, japanische Welt präsentiert uns Assassin’s Creed Shadows (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Ubisoft liefert damit ein Highlight, ein Pflichttitel in diesem noch recht jungen Spielejahr. Ein typisches Soulslike ist The First Berserker: Khazan (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), allerdings fehlt hier die persönliche Note.

Zusätzlich haben wir uns auch noch das kommende Update zu Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) angesehen. Dieses führt auch eine Mechanik ein, welche kritisch gesehen werden kann.