Isle of Reveries will an Klassiker anknüpfen, überrascht aber mit einer ganz aktuellen Zelda-Mechanik

Entwickler Desertcucco hat angekündigt, dass Isle of Reveries auch für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erscheinen wird. Diese frohe Botschaft überbrachte man mit einem neuen Kickstarter-Beitrag. Dort gab man eine Partnerschaft mit Electric Airship bekannt, die bei den Portierungen unterstützen. Ein Veröffentlichungszeitraum wurde nicht genannt.

Das offensichtlich von Zelda-inspirierte Abenteuer könnt ihr noch etwa 30 Stunden lang bei Kickstarter unterstützen. „Zelda“ fällt auf der Kickstarter-Seite übrigens nicht als Inspiration. Man sei inspiriert von „Klassikern“ und der Game-Boy-Color-Ära.

Die Mischung aus Dungeons, Rätseln und Kämpfen hat jedenfalls erstmal genug UntertützerInnen überzeugt. Die Kampagne ist mit über 33.000 Euro bereits sicher finanziert. In Isle of Reveries übernimmt man die Kontrolle über die Eule Lief, die auf eine Pilgerreise zur schwebenden und entweihten Insel Reveries geht – einem Ort, von dem es heißt, dass dort jeder Wunsch in Erfüllung gehen kann.

Acht Dungeons mit individuellen Themen und Rätseln warten darauf, erkundet zu werden. Auf der Reise trifft man auf eine Reihe charmanter, anthropomorpher Charaktere, während das Gameplay an klassische Action-Adventures erinnert. Eine Demo ist bei Steam schon verfügbar.

Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit der Fee, die den Spieler begleitet. Sie kann Objekte in der Welt duplizieren und erzeugen, darunter Blöcke, Fackeln oder Pilze. Diese Mechanik spielt eine zentrale Rolle beim Lösen der Kopfnüsse im Spiel. Kurios, denn das erinnert weniger an klassische Zelda-Spiele, sondern eher an ein ganz aktuelles Zelda-Spiel.

Der Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Isle of Reveries, Desertcucco