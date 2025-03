Saudi-Arabien verbindet: Cristiano Ronaldo ist im neuen „Fatal Fury“ spielbar

Seit einigen Jahren hält die saudi-arabische Königsfamilie alle Anteile an SNK übernommen. Die MiSK-Stifung von Prinz Mohammed bin Salman besitzt alle Aktien am Entwickler und Publisher hinter legendären Marken wie King of Fighters, Fatal Fury und Samurai Shodown.

Kurze Zeit später zog es Cristiano Ronaldo ins Land und man darf annehmen, dass es nicht die Spiele von SNK waren, die ihn dazu motiviert haben. Seit 2023 spielt er bei Al Nassr in Saudi-Arabien. Bei beiden Dingen geht und ging es um viel Geld und auch der etwas deplatzierte Auftritt des Fußballers in Fatal Fury: City of the Wolves dürfte in eine solche Kategorie fallen.