Neuer Trailer zu Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme kurz vor dem Launch

Koei Tecmo und Team Ninja haben einen weiteren Trailer zu Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme veröffentlicht. Ihr gewinnt einmal mehr einige Einblicke in das Spiel und die sechs Damen, um deren Gunst ihr im Spiel buhlt.

Darüber hinaus veröffentlichte man wenige Tage vor der Veröffentlichung am 27. März auch ein FAQ, welches die Unterschiede zwischen der Steam-Version und den Versionen für PS4 und PS5 beleuchtet. Während die Steam-Version die Wahl zwischen einer Bildrate von 30 oder 60 fps lässt, gibt es auf PS5 zwei Grafikmodi. Einer bevorzugt die Auflösung, ein weiterer die flüssige Darstellung in Full-HD. Die PS4-Version unterstützt nur Full-HD bei 30 fps. Die Steam-Version bietet darüber hinaus Unterstützung für Maus- und Tastatursteuerung.

Koei Tecmo nennt es das „erste vollwertige Romantikspiel in der Dead-or-Alive-Xtreme-Reihe“ – ihr seid der Boss der Venus-Inseln, wo der Sommer ewig währt. Interagiert mit den Mädchen und entwickelt die Geschichten basierend auf euren Entscheidungen. Das kann zu einer Vielzahl von Ergebnissen führen, wie es heißt.

Venus Vacation PRISM: Dead of Alive Xtreme erscheint am 27. März in Japan und Asien für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs über Steam sowie den DMM Games Player. Die asiatische Version (offiziell als „Global Version“ bezeichnet) bietet auch englische Texte, ebenso wie die Steam-Version. Die asiatische Handelsversion mit englischen Texten, die ihr bei Play-Asia* vorbestellen könnt, ist für Fans also die beste Option.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme, Koei Tecmo, Team Ninja