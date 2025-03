The Seven Deadly Sins: Origin meldet sich zurück und soll im kommenden Jahr erscheinen

Erinnert ihr euch noch an The Seven Deadly Sins: Origin? Möglicherweise nicht, denn die Ankündigung von 2022 ist schon ein Weilchen her und über anderthalb Jahre lang gab es kaum Neuigkeiten.

Jetzt meldet Publisher Netmarble das Spiel zurück. Man eröffnete eine Teaser-Website und passende Profile in den sozialen Medien. 2025 soll die neue Adaption für PCs und Mobilgeräte erscheinen, zu dem wir euch unten den aktuellen Trailer von der G-STAR 2024 nachreichen.

The Seven Deadly Sins: Origin wird ein Open-World-Action-Game mit einer eigenständigen Geschichte und einem neuen Protagonisten. In der riesigen offenen Welt von Britannia können Fans verschiedene Teile des Kontinents erkunden und ein „abwechslungsreiches Gameplay“ genießen, während sie Helden aus The Seven Deadly Sins und Four Knights of the Apocalypse um sich sammeln.

Origin spielt zeitlich zwischen The Seven Deadly Sins und Four Knights of the Apocalypse. Der zugrundeliegende Shonen-Manga aus der Hand von Nabaka Suzuki ist für seine Mischung aus feiner Action, Humor und Fanservice bekannt.

Der aktuelle Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble