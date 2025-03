Das nächste Kapitel: Trails beyond the Horizon führt die Calvard-Arc auch im Westen weiter

Die Trails-Reihe hat sich weltweit 7,5 Millionen Mal verkauft und fand ihren Anfang im berühmten und noch heute spielenswerten Trails in the Sky, welches mit Trails in the Sky 1st Chapter im Herbst neu aufgelegt wird und damit breiter verfügbar ist.

Wenn Trails in the Sky 1st Chapter euer Anfang ist, dann habt ihr noch einiges vor euch. Fans der Serie freuen sich jetzt auf The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, das NIS America für eine Veröffentlichung im Herbst 2025 auf Switch, PS4 und PS5 sowie PCs angekündigt hat.