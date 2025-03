Eine Welt, in der ihr euch wie in Shadow of the Colossus verlieren sollt: Fallen Tear erscheint 2026

Fallen Tear: The Ascension wird im ersten Quartal 2026 für PC via Steam erscheinen. Später soll es auch Umsetzungen für PlayStation, Xbox und Switch geben. Das gaben Entwickler Winter Crew und den Publishern CMD Studios mit der Veröffentlichung eines neuen Teaser-Trailers bekannt.

Es handelt sich um ein handanimiertes, JRPG-inspiriertes Metroidvania, welches SpielerInnen in die Rolle von Hira versetzt, der das üppige Land Raoah erkundet, das von wilden Geistern und lebenden Göttern geprägt ist. Geheimnisse verbergen sich im Schatten und dichten Wäldern.

Durch das „Fated Bonds“-System können Beziehungen zu verschiedenen Charakteren aufgebaut werden, um neue Fähigkeiten freizuschalten und Hiras verborgene Vergangenheit zu enthüllen. Die Welt von Fallen Tear: The Ascension verändert sich dynamisch. Insgesamt 26 verschiedene Biome warten darauf, entdeckt zu werden.

Hira verfügt über besondere Kräfte, darunter die Overgrowth-Form, die ihn vor Schaden schützt und gleichzeitig verheerende Angriffe ermöglicht. Diese Transformationen eröffnen neue Möglichkeiten zur Fortbewegung und ermöglichen es, die vielfältige Umgebung Raoahs auf unterschiedliche Weise zu erkunden.

Rätsel, Hindernisse und Beziehungen

Neben Kämpfen gegen mächtige Gegner stehen auch komplexe Rätsel und Hindernisse im Fokus, die an die jeweiligen Gebiete angepasst sind. Die handgezeichnete Animation und die Sprachausgabe der Charaktere sollen der Welt zusätzlich Leben verleihen.

„Fallen Tear: The Ascension ist unsere Art, den epischen Gaming-Abenteuern, mit denen wir aufgewachsen sind, etwas zurückzugeben“, sagt Studio-Gründer Stephen Manalastas. „Genauso wie wir uns in den fantastischen Geschichten von Suikoden oder Shadow of the Colossus verloren haben, möchten wir einen Einblick in eine Welt bieten, von der wir hoffen, dass auch andere sich gerne darin verlieren werden.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fallen Tear: The Ascension, CMD Studios, Winter Crew