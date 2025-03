Metroid Prime 4: Beyond stellt Psy-Fähigkeiten von Samus mit neuem Gameplay vor

Vorab war Metroid Prime 4: Beyond in der Gerüchteküche bereits heiß gekocht worden. Manch ein Insider sagte das Spiel als „Highlight“ der Show am 2. April voraus. Doch Metroid Prime 4: Beyond war schon bei der heutigen Nintendo Direct zu sehen.

Nintendo präsentierte einen neuen Trailer, der umfangreiche Gameplay-Einblicke gibt. Wir bekommen einen ersten Eindruck von Samus‘ Psy-Fähigkeiten – aber warum besitzt sie diese Kräfte? Auch das werden wir wohl erfahren.